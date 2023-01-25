Подмосковье 25 января 2023, 15:58 Новый корпус школы № 8 в Одинцове построят до конца года

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Завершить строительство нового корпуса школы № 8 в Одинцове планируют до конца этого года. Чтобы успеть сдать объект в срок, подрядчик увеличит количество рабочих на стройплощадке.

Трехэтажный корпус, рассчитанный на 200 учеников, возводят по соседству со школой № 8. Площадь будущей постройки составит более семи тысяч квадратных метров. Учреждение будет ориентровано на детей с ограниченными возможностями здоровья. Там будут заниматься ученики школы «Надежда».

«В ближайшее время [предстоит] завершить сам каркас школы, собрать полностью и начать уже фасадные работы. Красоту наводить будем», — сказал руководитель проекта Владислав Трофимов.

Подрядчик завершит строительство коробки здания и приступит к отделочным работам в течение трех месяцев.

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