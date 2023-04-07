Подмосковье 07 апреля 2023, 14:59 Новый корпус школы № 6 в Мытищах откроют 1 сентября Минстрой МО

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Строительство нового корпуса школы № 6 завершается на Новомытищинском проспекте в Мытищах. Его готовность составила 95%. Открыть учреждение планируют 1 сентября.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, в новом корпусе будут учиться свыше 200 человек.

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«На площадке более 120 рабочих. Строители завершают монтаж системы вентиляции, слаботочных сетей, монтаж потолков и оборудования, благоустройство прилегающей территории. Строительная готовность составляет 95%», — добавили в министерстве.

В трехэтажном корпусе обустроят учебные кабинеты, столовую и спортзал. Его объединят с существующей школой отапливаемой переходной галереей.

На территории школы также будут работать спортивная и учебная зоны, место отдыха и площадка для мероприятий.

Ранее губернатор Подмсоковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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