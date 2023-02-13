Подмосковье 13 февраля 2023, 19:52 Новый корпус школы № 6 в Мытищах откроют 1 сентября 2023 года

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В Мытищах продолжается строительство нового корпуса школы № 6, рассчитанной на 200 учеников. Новое здание откроет двери для учащихся 1 сентября, рассказали в Минстрое Подмосковья.

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Как уточнили в пресс-службе, строительная готовность объекта составляет 78%. Работы осуществляют в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В новом трехэтажном корпусе будут располагаться специализированные кабинеты физики, химии, лаборатории, спортзал с раздевалками, столовая с пищеблоком, административные и технические помещения.

На территории возле нового корпуса оборудуют детские и спортивные площадки, место для проведения общешкольных мероприятий.

Школа № 6 в Мытищах является базовым учреждением «Высшей школы экономики» и МГТУ имени Баумана, добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что школу и детский сад в Павшинской Пойме достроят к осени 2024 года.

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