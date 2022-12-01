Подмосковье 01 декабря 2022, 18:18 Новый корпус школы № 4 в Лобне откроет двери для 400 учащихся

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Строительная готовность нового корпуса школы № 4 в Лобне составляет на данный момент 82%. В скором времени учебное заведение площадью более 11 тысяч квадратных метров сможет принять 400 школьников.

Закончить все работы планируется до конца текущего года. Сейчас на объекте задействовано более 150 рабочих. Об этом сообщила пресс-служба Министерства стройкомплекса Московской области.

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«В настоящее время завершаются отделочные работы, устройство инженерных сетей, а также благоустройство территории», — говорится в сообщении.

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