Подмосковье 15 декабря 2022, 19:37 Новый корпус школы № 4 в Лобне достроят до конца года

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Новый корпус школы № 4 округа Лобня достроен на 96%. Новое учебное заведение будет открыто в микрорайоне Депо уже в этом году.

«Сейчас на объекте работает 151 рабочий. Идут пусконаладочные работы внутренних инженерных систем и оборудования. Начинается итоговая проверка Госстройнадзора Московской области для получения заключения о соответствии», — рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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В здании площадью 11,3 тысячи квадратных метров располагается 3 этажа. Кроме учебных классов там появятся актовый и спортивный залы, пищеблок, а также библиотечно-информационный центр. На пришкольной территории разместится спортивное ядро и игровые площадки.

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Сейчас в СОШ № 4 учатся более тысячи детей. Новый корпус рассчитан на 400 обучающихся.

В Лобне идет активное строительство объектов образования. Отмечается, что в скором времени в городском округе появится самая большая школа в регионе. Ее построят в микрорайоне Катюшки. Учебное заведение откроет двери для 2,2 тысячи учеников.

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