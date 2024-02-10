Подмосковье 10 февраля 2024, 21:27 Новый корпус школы № 12 в Домодедове достроят к новому учебному году Телеканал «360»

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Открытие нового корпуса школы № 12 в Домодедове состоится уже в следующем учебном году. Строительство ведется в микрорайоне Пахринский.

На данный момент работы выполнены на 30%. На объекте трудятся более 100 специалистов. С целью ускорения строительства до конца февраля планируется увеличить количество строителей до 150 человек.

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«Сейчас идет остекление, утепление фасадов, ведутся монтажные работы, работы по внутренним сетям. Еще раз хочу подчеркнуть, что все работы ведутся согласно графика», — рассказал заместитель главы городского округа Домодедово.

В новом корпусе школы с первого сентября начнут обучение почти 900 учеников.

Строительство нового корпуса является частью программы по развитию образовательной инфраструктуры городского округа Домодедово. Новый корпус школы № 12 не только позволит улучшить условия обучения для детей, но и снимет проблему переполненности в уже действующих учебных заведениях района.

Руководство муниципалитета и строительная компания выражают уверенность в том, что все работы будут завершены в срок, и новый корпус школы откроет свои двери для учеников в ожидаемые сроки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее проверил, как идет строительство новой школы в Павловской Слободе.

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