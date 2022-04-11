Новый корпус школы на 550 мест открыли в микрорайоне Саввино в Балашихе

В микрорайоне Саввино Балашихи открылся новый корпус школы № 6. Он рассчитан на 550 учащихся, рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Здание красивое и современное. Благодаря новому корпусу школа перешла на односменный режим работы», — сообщила Ирина Каклюгина.

Школа оборудована современными учебными кабинетами и мастерскими, актовым залом, библиотекой и спортзалом.

«Ежегодно в Подмосковье открывается порядка 30 новых школ. Большое внимание мы уделяем территориям, где идет активная застройка. Микрорайон Саввино — один из таких. Много семей с детьми, конечно, нужна и социальная инфраструктура. Уверена, что и педагогам, и ребятам новый корпус придется по душе», — отметила вице-губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что планы по капремонту объектов здравоохранения и образования, а также строительству новых школ и детсадов реализуют в регионе в полном объеме.