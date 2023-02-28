Подмосковье 28 февраля 2023, 10:15 Новый корпус школы имени Титова открылся в Щелкове

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Первые занятия прошли в новом корпусе школы № 11 имени Титова на улице Институтской в Щелкове. Здание рассчитано на 550 мест.

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В Минстрое Подмосковья напомнили, что дополнительное здание для учебного заведения построили в рамках нацпроекта «Современная школа».

Новый корпус оборудован современными классами, спортивным и актовым залами, столовой, медицинским блоком, методическими кабинетами, лаборантскими, мастерскими, библиотекой и другими нужными помещениями. В классах для ребят и учителей установлена новая мультимедийная техника.

«Спасибо инициативной группе родителей и всем тем, кто работал с нами в команде. Вместе мы сила, и эта школа — очередное тому доказательство!», — сказал на церемонии открытия здания глава округа Щелково Андрей Булгаков.

Днем раньше губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии еще одной новой школы. Здание на 825 человек заработало на улице Захарова в микрорайоне Колычево в Коломне.