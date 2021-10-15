15 октября 2021, 09:37
Новый корпус школы №1 в Ногинске построят к 2023 году
Минстрой Подмосковья: новый корпус школы №1 в Ногинске возведут к 2023 году
Новый корпус школы № 1 начали строить в Ногинске. Его запланировали открыть в 2023 году. Современное здание сможет принять 400 ребят.
Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, на площадке начался подготовительный этап работ.
Специалисты проводят планировку территории, установку ограждений и устройство временных подъездных путей
Владимир Локтев.
Внутри нового корпуса разместят библиотеку, спортивный и активный залы, столовую, а внутренний дворик комплексно благоустроят.
Задача постройки — помочь с решением проблемы второй смены в школах Ногинска.
Ранее стало известно, что новый корпус школы № 6 в Мытищах построят к 2023 году.