Новый корпус школы №1 в Ногинске построят к 2023 году

Новый корпус школы № 1 начали строить в Ногинске. Его запланировали открыть в 2023 году. Современное здание сможет принять 400 ребят.

Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, на площадке начался подготовительный этап работ. Специалисты проводят планировку территории, установку ограждений и устройство временных подъездных путей Владимир Локтев. Внутри нового корпуса разместят библиотеку, спортивный и активный залы, столовую, а внутренний дворик комплексно благоустроят. Задача постройки — помочь с решением проблемы второй смены в школах Ногинска. Ранее стало известно, что новый корпус школы № 6 в Мытищах построят к 2023 году.