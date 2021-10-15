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    15 октября 2021, 09:37

    Новый корпус школы №1 в Ногинске построят к 2023 году

    Минстрой Подмосковья: новый корпус школы №1 в Ногинске возведут к 2023 году

    Анастасия Аброськина

    Новый корпус школы № 1 начали строить в Ногинске. Его запланировали открыть в 2023 году. Современное здание сможет принять 400 ребят.

    Новый корпус школы №1 в Ногинске построят к 2023 году | Изображение 1

    Как отметил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев, на площадке начался подготовительный этап работ.

    Специалисты проводят планировку территории, установку ограждений и устройство временных подъездных путей

    Владимир Локтев.

    Внутри нового корпуса разместят библиотеку, спортивный и активный залы, столовую, а внутренний дворик комплексно благоустроят.

    Задача постройки — помочь с решением проблемы второй смены в школах Ногинска.

    Ранее стало известно, что новый корпус школы № 6 в Мытищах построят к 2023 году.