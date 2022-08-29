Новый корпус Поваровской школы в Солнечногорске построят в 2024 году

В Подмосковье определили подрядчика, который займется строительством нового корпуса Поваровской школы в Солнечногорске. Сообщается, что контракт заключили с ООО «ИСК «Родина». Об этом рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

«Контракт заключен с ООО«ИСК «Родина». Строительство нового учебного корпуса будет осуществляться в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Сдать новый объект образования планируется в 2024 году», — уточнили в ведомстве.

Новое здание будет располагаться на территории больше 11,7 тысячи квадратных метров. В нем будет предусмотрено все необходимое. Там появятся учебные кабинеты, мастерские и лаборатории, игровые для групп продленки, несколько залов, библиотека, столовая. Будут также кабинеты врача, социального педагога и логопеда-дефектолога.

На прилегающей территории появится многофункциональная площадка для проведения мероприятий. Здесь также создадут физкультурно-спортивную, хозяйственную и учебно-опытную зоны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность школ к 1 сентября. Накануне Дня знаний их обойдут со служебными собаками, а ночью буду охранять от вандалов.