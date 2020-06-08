Новый корпус поликлиники №1 в Одинцове сдадут в августе

В Одинцове достроили новый корпус поликлиники № 1. Он находится на улице Маршала Бирюзова. Ввести здание в эксплуатацию планируют в августе. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Министр отметил, что стройка уже закончилась. Сейчас рабочие занимаются пусконаладочными работами и оснащением мебелью и медицинской техникой.

Расширили общую площадь, заменили лифты, обновили фасад и не только. Общая площадь корпуса составляет более 7,3 тысячи квадратных метров.

Строительство велось по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Средства выделили из бюджета.

Уже в мае объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

В улучшенном четырехэтажном корпусе расположат отделения функциональной диагностики, восстановительной медицины и стоматологию. Мощность учреждения — 500 посещений за одну смену. Об этом рассказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.