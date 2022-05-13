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    13 мая 2022, 15:40

    Новый корпус поликлиники на улице Гагарина в Реутове построят до конца года

    Анастасия Аброськина

    Новый корпус поликлиники № 1 готов уже почти наполовину в Реутове. Его достроят к осени. Это отметил глава городского округа Станислав Каторов.

    Новый корпус поликлиники на улице Гагарина в Реутове построят до конца года | Изображение 1

    Корпус возводят на улице Гагарина. Сейчас монтируют системы вентиляции и отопления, занимаются утеплением, отделочными работами.

    Завершили установку монолитных конструкций будущего нового корпуса поликлиники № 1 на улице Гагарина

    Станислав Каторов.

    Он проверил стройку вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым. По словам главы Реутова, готовность превысила 40%.

    На площадке трудятся около 50 строителей, но за неделю их станет на 15 больше.

    «Завершим строительство до конца года. Вместе убедились в соблюдении графика», — подчеркнул глава Реутова.

    Новый корпус поликлиники на улице Гагарина в Реутове построят до конца года | Изображение 2

    Пристройку соединят с существующим корпусом поликлиники межэтажным переходом.

    Внутри здания разместят терапевтическое, стоматологическое отделения, кабинеты ревматолога, травматолога, перевязочную и не только.