Новый корпус поликлиники на улице Гагарина в Реутове построят до конца года

Новый корпус поликлиники № 1 готов уже почти наполовину в Реутове. Его достроят к осени. Это отметил глава городского округа Станислав Каторов.

Корпус возводят на улице Гагарина. Сейчас монтируют системы вентиляции и отопления, занимаются утеплением, отделочными работами.

Завершили установку монолитных конструкций будущего нового корпуса поликлиники № 1 на улице Гагарина Станислав Каторов.

Он проверил стройку вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым. По словам главы Реутова, готовность превысила 40%.

На площадке трудятся около 50 строителей, но за неделю их станет на 15 больше.

«Завершим строительство до конца года. Вместе убедились в соблюдении графика», — подчеркнул глава Реутова.

Пристройку соединят с существующим корпусом поликлиники межэтажным переходом.

Внутри здания разместят терапевтическое, стоматологическое отделения, кабинеты ревматолога, травматолога, перевязочную и не только.