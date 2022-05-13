Новый корпус поликлиники на улице Гагарина в Реутове построят до конца года
Новый корпус поликлиники № 1 готов уже почти наполовину в Реутове. Его достроят к осени. Это отметил глава городского округа Станислав Каторов.
Корпус возводят на улице Гагарина. Сейчас монтируют системы вентиляции и отопления, занимаются утеплением, отделочными работами.
Завершили установку монолитных конструкций будущего нового корпуса поликлиники № 1 на улице Гагарина
Станислав Каторов.
Он проверил стройку вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым. По словам главы Реутова, готовность превысила 40%.
На площадке трудятся около 50 строителей, но за неделю их станет на 15 больше.
«Завершим строительство до конца года. Вместе убедились в соблюдении графика», — подчеркнул глава Реутова.
Пристройку соединят с существующим корпусом поликлиники межэтажным переходом.
Внутри здания разместят терапевтическое, стоматологическое отделения, кабинеты ревматолога, травматолога, перевязочную и не только.