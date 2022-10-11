Новый корпус поликлиники на улице Гагарина в Реутове достроят к декабрю | 360°

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11 октября 2022, 12:43

Новый корпус поликлиники на улице Гагарина в Реутове достроят к декабрю

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Строительство нового корпуса поликлиники № 1 в Реутове завершается. Его готовность составила 85%, рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья. Открыть объект планируют до конца ноября.

Глава ведомства Владимир Локтев рассказал, что сейчас над строительством трудятся 60 человек и пять единиц техники. Ведутся фасадные и отделочные работы, монтаж вентиляции и коммуникаций, а также благоустройство.

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В здании обустроят диагностическое, терапевтическое и стоматологическое отделения, кабинеты узкопрофильных специалистов и отделение неотложной помощи. Корпус соединят с поликлиникой переходом. Получать помощь в нем смогут 250 пациентов в смену.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Он сообщил, что такой запрос власти получали от врачей.

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