Новый корпус открыли в Клинской детской школе искусств имени Чайковского

Сейчас в Клинской школе искусств действуют 14 творческих коллективов, 9 из которых являются лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов. В 2019 году более 400 учащихся и преподавателей приняли участие в различных конкурсах. 57 из них стали лауреатами, получив дипломы. В 2014 году Клинская ДШИ им. П. И. Чайковского стала лауреатом конкурса в номинации «100 лучших школ России» и лауреатом всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей».

В новом здании дети будут обучаться не только игре на классических музыкальных инструментах, но и в театральном классе, желающие смогут освоить фотодизайн или игру на синтезаторе. Для школы закупили музыкальные инструменты на 37 миллионов рублей: 27 фортепиано, два рояля, скрипки, ударные и духовые инструменты.

«После ввода последнего корпуса общая площадь школы увеличилась на три с половиной тысячи квадратных метров и составила десять тысяч „квадратов“. Для сравнения старая — была всего две с половиной тысячи кв. метров. Но дело не только в метрах. Здание сдано „под ключ“ — с музыкальными инструментами, мультимедийными досками и удобной связью. Полностью готова вся инженерно-техническая часть: приточно-вытяжная вентиляция, схемы очистки питьевой воды», — уточнил директор Клинской детской школы искусств им. П. И. Чайковского Александр Перловский.

Современное оборудование, новые музыкальные инструменты, которые приобретены по нацпроекту «Культура», просторный и светлый хореографический класс, помещения для индивидуальных занятий и большой концертный зал. О нем много лет мечтали педагоги и воспитанники школы.

«Большая сцена дает большие возможности. Это и массовые постановки, и значительная наполняемость зала. У нас всегда на концертах не хватало мест для зрителей, родителей, желающих увидеть наши выступления. Поэтому мы очень счастливы, что реконструкция школы завершилась. И мы свой отчетный концерт в этом году будет делать уже с размахом, с учетом того, что есть новый зал с большой сценой», — рассказал руководитель фольклорного отделения ДШИ Валерий Гришаков.

«Порадовал уровень. Ты ходишь и тебе нечего сказать — начиная от комнат, навигации, заканчивая уровнем педагогов, детей, их открытостью. Видно, что им нравится это невозможно, они всем этим делятся, с удовольствием показывают все. Поэтому здесь удивляться нечему, здесь только ходишь и радуешься, потому что здесь твое присутствие не нужно по большому счету — с точки зрения авральной помощи какой-то», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

А пока новую сцену еще готовят для юных исполнителей — танцоров и музыкантов, в классах идут репетиции. В числе тех, кто скоро поднимется на подмостки большой сцены ДШИ, два гармониста — Света Масанина и Слава Разживин — ансамбль «СветоСлава».

Конечно, нам еще предстоит освоить новую сцену, но мы очень рады, что она у нас появилась. Будем готовиться к выступлениям с особым усердием Света Масанина воспитанница отделения народных инструментов ДШИ им. Чайковского в Клину

Поддерживает радость и второй участник дуэта — Слава Разживин: «Мы очень любим и занятия, и педагогов, и выступления на конкурсах. И очень рады за всех нас, потому что теперь сможем принимать друзей нашей школы в новом зале на концертах».

Я, наверное, выражу мнение всех клинчан, причем не только тех, которые водят сюда своих детей, или которые сами когда-то здесь учились. А всех клинчан, которые проживают на территории городского округа. Хочется сказать огромное спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву, который своим решением, побывав здесь еще в 2013 году, принял решение о начале строительства новых корпусов. Это была грандиозная стройка, которая сегодня полностью завершена и подарила нашему округу самую большую школу в Подмосковье Алена Сокольская глава г. о. Клин

Сегодня в Подмосковье работают 215 школ искусств, в них занимается 100 тысяч детей и подростков. В 2019-м году была открыта Хореографическая школа в Красногорске. В конце января — музыкальная школа в Волоколамске. Теперь начал работу этот корпус — самой большой музыкальной школы в Клину. Здесь будут заниматься 2,5 тысячи ребят.

В апреле начнется первый набор в обновленную школу. В этом же году будет построен и колледж имени Прокофьева в Пушкине, старое здание которого сгорело в 2016-м году.