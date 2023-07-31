Подмосковье 31 июля 2023, 16:47 Новый корпус образовательного центра №1 в Богородском округе достроят к осени Телеканал «360»

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Новый корпус центра образования № 1 в Ногинске готов более чем на 90%. Все работы завершат к 1 сентября. Глава Богородского округа Игорь Сухин проверил ход строительства объекта.

Современный корпус центра образования № 1 рассчитан на 500 учеников. Внутри здания уже все готово: большие коридоры, спортзал, актовый зал, библиотека и столовая. По современным стандартам здесь есть группы продленного дня и кабинет для центра детских инициатив.

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Осталось доделать фасад, облицевать керамогранитной плиткой вход, завершить электромонтажные работы и провести благоустройство территории.

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Старое здание центра образования № 1 также отремонтируют к началу учебного года. Таким образом два корпуса школы смогут принять 950 учеников.

«И благоустройство, и интерактивные доски, и современное оборудование, и разделенные зоны, и противопожарное оборудование — все отвечает сегодняшним современным стандартам», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Он добавил, что новое здание в три раза больше основного корпуса.

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