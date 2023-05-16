Подмосковье 16 мая 2023, 17:18 Новый корпус Немчиновского лицея построят в Одинцове в 2024 году Минстрой МО

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Минстрой Подмосковья сообщил, что определился подрядчик для реконструкции Немчиновского лицея со строительством корпуса на 950 мест. Работы выполнит компания «Стройкомплекс».

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ уже заключен. В ближайшие недели подрядчик выйдет на площадку на улице Агрохимиков в поселке Новоивановском и приступит к подготовке территории.

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При реконструкции здание лицея увеличится за счет пристройки на 950 мест. Общая площадь школы составит более 20,5 тысячи квадратных метров. Внутри будут гардеробные, учебные классы, лаборантские, спортивные залы с раздевалками и душевыми, столовая на 850 мест и другие помещения для образовательного процесса.

На улице появятся просторная парковка, спортивная и опытная зоны, детские площадки и места для проведения общешкольных мероприятий. Завершить строительство планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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