Новый корпус начальных классов школы №6 в Лобне откроется 1 сентября

Блок начальных классов на 400 мест, пристроенный к зданию средней школы № 6 в Лобне, примет первых учеников в День знаний. Строительство длилось с 2019 года.

Общая площадь пристройки — 10 тысяч квадратных метров. Здание состоит из четырех этажей, включая подземный.

«Это долгожданное событие для нашего города. Теперь наша школа готова принять еще 400 учеников. Здесь созданы все необходимые условия: 16 учебных кабинетов для четырех параллелей начальной школы, кабинет музыки, пищеблок с обеденным залом на 450 мест, два спортивных зала и актовый зал на 400 человек», — комментирует временно исполняющий полномочия главы городского округа Лобня Игорь Демешко.

На территории школы появилось современное спортивное ядро с игровыми площадками для разных активностей, а также зонами спокойного отдыха.

Школы Московской области активно готовятся вновь открыть двери детям. Накануне 1 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал учителей с пониманием относиться к талантам учеников и идти им навстречу для достижения целей.