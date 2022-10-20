Новый корпус гимназии в ЖК «Опалиха О3» открылся в Красногорске | 360°

Подмосковье 20 октября 2022, 23:50 Новый корпус гимназии в ЖК «Опалиха О3» открылся в Красногорске

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Глава городского округа Красногорск посетил корпус Опалиховской гимназии в ЖК «Опалиха О3». Вместе с родителями учеников глава Красногорска продегустировал школьный завтрак.

Родители учеников остались довольны качеством еды в школе. Новый корпус гимназии в ЖК «Опалиха О3» вообще пришелся по душе местным жителям. Он избавил семьи от необходимости возить детей на учебу в Москву. Кроме того, образовательная организация взяла под свое крыло около 30 дошколят. Всего на посещение палисадика, который разместился в этих стенах, подана уже около 100 заявлений от родителей.

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«Ровно год назад здесь и школы-то не было. А мы здесь уже сейчас вместе с родителями водим детишек в дошкольное отделение, палисадик, как бы мы его не называли, садик у дома. Действительно, для жителей „Опалихи О3“ — это садик рядом с домом. И я хочу поблагодарить всех коллег, кто быстро включился в этот процесс. Мы не стали дожидаться строительства детского садика напротив, фактически на полгода раньше дали возможность нашим детишкам пойти в детский садик», — рассказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

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Глава Красногорска подчеркнул, что запрос на создание подобных образовательных комплексов велик: это очевидно удобно и детям, и родителям.

Жители ЖК «Опалиха О3» обратились к главе округа с предложением еще больше сократить путь до гимназии, оборудовав дополнительный тротуар. Предложение руководитель муниципалитета поддержал и пообещал озаботиться вопросом в кратчайшие сроки.