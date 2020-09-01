Новый корпус гимназии в Климовске открыли 1 сентября. В нем будут учиться более тысячи ребят

В новом корпусе гимназии в Климовске городского округа Подольск будут учиться более тысячи школьников. Пристройку достроили к 1 сентября, и в первый учебный день ребята уже сели за парты в новом здании.

Четырехэтажное современное здание на улице Революции — это первая новостройка в Климовске за последние 40 лет. Здесь ее ждало не одно поколение. Появилось новое здание благодаря объединению в округ Подольска, Климовска и бывшего Подольского района. Корпус в итоге решил проблему второй смены.

«Когда я вижу сегодня просторные лестницы, коридоры, классы, когда я вижу, что в фойе можно поиграть в шахматы, вижу кабинет современной информатики, робототехники, современной лаборатории, конечно, это большой шаг вперед в организации и качестве образования», — отметил Николай Пестов, глава городского округа Подольск.

Глава Подольска также заглянул в столовую. На кухне уже установили новое оборудование.

А ученики первого лицея радуются свежему капитальному ремонту. Работы успели завершить до 1 сентября. Вместо унылых и темных стен теперь здесь все играет яркими красками. Для ребят в школе сделали комнату психологической разгрузки. В просторном месте могут отдыхать на переменах школьники и педагоги.

Глава Подольска оценил современный корпус. В нем будут учиться более 400 ребят. На первом этаже — большой и светлый спортзал. Готова и столовая. Оборудование установили, мебель расставили. Есть даже кабинет робототехники.