Новый корпус гимназии открылся в Волоколамске

Новый корпус гимназии № 1 заработал в подмосковном Волоколамске. Теперь там смогут получать знания сразу 825 учеников.

Об открытии нового корпуса год назад местные жители просили губернатора Московской области Андрея Воробьева. В старом здании просто не хватало мест для всех школьников. Теперь в открывшемся корпусе смогут учиться 825 детей.

Источник фото: телеканал «360»

Четырехэтажное здание построили не по типовому проекту, а по индивидуальному. Старшие и младшие классы планируют разделить по секциям. Малыши будут располагаться на трех этажах в своем крыле, где есть отдельный вход и раздевалка. Кроме того, ученики смогут заниматься на спортивной площадке.

Мама двоих учеников новой гимназии, Андрея и Тимура Кудрявцевых, рассказала «360», что раньше ее сыновья учились в две разные смены. Детей было тяжело отводить на занятия и выстроить расписание так, чтобы мальчики ходили еще и на кружки. Теперь братья могут учиться вместе в первую смену. Кроме того, гимназия стала ближе к дому, что позволяет дойти до нее пешком.

Сейчас старое здание образовательного учреждения находится на капитальном ремонте. Его сдадут уже к концу 2020 года.