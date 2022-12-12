Подмосковье 12 декабря 2022, 18:56 Новый корпус гимназии №8 в Коломне поставили на кадастр

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Новый корпус гимназии, которая рассчитана на 200 школьников, в Коломне поставили на кадастровый учет. Само здание расположено на улице Леваневского. Поставить корпус на кадасто стало возможным благодаря слаженной работе Минжилполитики Подмосковья и Управления Росреества по Московской области.

В самом здании четыре этажа. В него входят учебные классы, офисы, медблок, библиотеку, спортзал и зону IT.

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Новый объект располагается по адресу — Московская область, Коломенский городской округ, город Коломна, улица Леваневского, дом номер 8.

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