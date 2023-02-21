21 февраля 2023, 13:59
Новый корпус гимназии № 14 в Одинцове откроют к 1 сентября
Строители приступили к монтажу окон в новом корпусе гимназии № 14 в Одинцове. Работы проводят по госпрограмме за счет средств инфраструктурного кредита, сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.
Сейчас рабочие ведут монтаж окон, проводят коммуникации, возводят стены и перегородки. Корпус заработает к 1 сентября, в нем смогут учиться 500 детей. Его открытие позволит перевести школу на односменный режим работы.
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В здании обустроят классы, лаборатории, мастерские, актовый и спортивный залы, библиотеку и другие помещения. На территории построят стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки и места отдыха.
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