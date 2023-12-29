Подмосковье 29 декабря 2023, 16:37 Новый корпус гимназии №14 построили в Долгопрудном Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

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Новый корпус школы № 14 построили в Долгопрудном. Он рассчитан на 300 мест.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, учебный корпус соединен со школой теплым переходом. Общая площадь здания составила около пяти тысяч километров. В пристройке обустроили учебные классы, актовый и спортивный залы, а также медкабинет. На территории разместили игровые площадки.

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