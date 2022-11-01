Новый корпус гимназии №11 построили в ЖК «Столичный» в Балашихе | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 18:35 Новый корпус гимназии №11 построили в ЖК «Столичный» в Балашихе

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Здание на 1100 учеников стало третьим и самым большим корпусом гимназии № 11 в микрорайоне Саввино (Балашиха). Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области.

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Школу возвел застройщик «Главстрой Регионы» за счет внебюджетных источников финансирования. Общая площадь здания составляет 17,5 тысячи квадратных метров. Оно разделено на отделения для основного и начального звеньев. Обе части имеют отдельный вход с пунктом охраны.

В школе предусмотрены помещения для развития творческих и научных способностей, самообучения и дополнительных занятий. Библиотека выполнена как учебно-информационный центр: здесь запроектированы не только читальный зал, но и медиатека с компьютерными классами. Творческие мероприятия будут проходить в актовом зале на 660 зрителей. В спортзале оборудован подъемный занавес, который позволит одновременно использовать помещение двум классам. В медицинском блоке есть кабинеты логопеда и психолога.

Во дворе школы находятся площадка для волейбола и баскетбола, небольшое футбольное поле. Зоны для игр разделены по возрасту для удобства детей. Также на участке есть учебно-опытная площадка, где можно будет заниматься посадками и проводить занятия на свежем воздухе. Школьники смогут самостоятельно разбить цветник или огород, чтобы потом наблюдать за ростом растений и собирать урожай.

1 ноября губернатор Андрей Воробьев сообщил, что школы Подмосковья приняли 88 детей из Белгородской области. Заказные автобусы будут доставлять ребят на учебу из пунктов временного размещения. Все они получили новые канцелярские принадлежности для занятий.