Новый корпус гимназии № 7 в Чехове откроют ко Дню знаний | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 14:32 Новый корпус гимназии № 7 в Чехове откроют ко Дню знаний Елена Лабзина

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Новый корпус гимназии № 7 на улице Московской в Чехове примет первых учеников 1 сентября. Ход работ оценил первый заместитель главы округа Владимир Кравцов.

«В настоящий момент все строительные работы на объекте закончены. Во всех классах смонтировано учебное оборудование и собрана мебель. Сейчас в здании ведутся активные работы по подготовке к открытию школы — проводится генеральная уборка в помещениях», — рассказал Кравцов.

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Также он отметил, что в скором времени рабочие завершат благоустройство близлежащей территории. Для учеников оборудовали беговые дорожки с резиновым покрытием, а на спортплощадках установили современные тренажеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в регионе до конца года.

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