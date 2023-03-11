11 марта 2023, 04:19
Новый корпус гимназии № 4 в Лыткарине появится к 1 сентября 2024 года
Новый корпус гимназии № 4 появится в шестом микрорайоне Лыткарина к началу учебного года в 2024 году. Специалисты подготовили проект и площадку для строительства.
Учебное заведение рассчитано на 270 детей. Сейчас застройщик получает разрешение на строительство.
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«Современное здание будет построено по всем стандартам качества и оснащено необходимым оборудованием для проведения образовательного процесса», — сообщил начальник отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики Лыткарина Дмитрий Селезнев.
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На территории образовательного учреждения обустроят многофункциональную спортивную площадку. На ней смогут заниматься не только школьники, но и жители города.
Порядка 53 школ Подмосковья капитально отремонтируют в этом году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в жилом комплексе «Митино парк» в Красногорске построят школу к началу учебного года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лыткарино
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