Подмосковье 15 февраля 2023, 15:16 Новый корпус гимназии № 2 в Клину капитально отремонтируют к сентябрю

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Бывшая школа № 14 в Клину стала новым отделением гимназии № 2. В здании начали капитальный ремонт, в ходе которого его полностью обновят. Учреждение откроется для учеников к 1 сентября.

На объекте трудятся свыше 55 рабочих. В ходе ремонта в здании обновят коммуникации, отреставрирует стены, потолки и полы.

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«Штукатурка, шпаклевка, покраска стен. Потолки — это армстронг, полы — это линолеум и плитка, в рамках капремонта кровля идет полностью под демонтаж», — рассказал начальник участка «АСГ Техно Строй» Анатолий Киреев.

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Работы затронут лестницы и перила, стеклянные блоки заменят на витражные секции из алюминия, пищеблок получит новое оборудование, а снаружи здание облицут цветными плитами.

«В рамках контракта предусмотрено восстановление спортплощадки. Дорожки и частичное благоустройство. Это озеленение и посадки. Верхний слой асфальта, тротуарные дорожки и отмостка», — добавил Анатолий Киреев.

Школу построили в 1964 году, и с тех пор масштабной реконструкции не было. На время ремонта дети сменили место учебы, чтобы 1 сентября они смогли вернуться в родные, но обновленные стены.

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