Подмосковье 03 сентября 2023, 14:27 Новый корпус гимназии № 10 в Пушкино распахнул двери для учеников в День знаний Телеканал «360»

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Ко Дню знаний в гимназии № 10 в микрорайоне Серебрянка в Пушкино открыли новый корпус на 550 мест. Пристройка превратила учебное заведение в огромный образовательный центр с лабораториями, просторными кабинетами и вместительной столовой.

«Это в любом случае новая интересная история для учеников, учителей и родителей. Сегодня мы открыли новую пристройку к школе, можно так называть. По сути, это новая школа. Сегодня по программе губернатора мы открываем три объекта. Это седьмая школа в Ивантеевке, это школа Царевская и 10-я гимназия, в которой мы присутствуем», — рассказал глава городского округа Максим Красноцветов.

Гимназия считалась проблемной с 2019 года.На пути было много сложных вопросов, решение которых нашли при поддержке правительства Подмосковья. Новый корпус на 550 мест возвели по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Что нужно отметить — это современное, светлое, очень разумное и эффективно сконструированное пространство, которое позволяет реализовывать новые образовательные программы и по-новому строить образовательный процесс, который будет комфортным для всех обучающихся, для всех ребят», — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи, побед в учебе, творчестве и спорте.

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