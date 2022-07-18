Новый корпус гимназии №8 в Коломне откроют в 2022 году

Пристройка к гимназии № 8 на улице Леваневского в Коломне готова на 70%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минстроя. Ввести ее в использование планируют до конца этого года.

Сейчас над строительством корпуса трудятся 200 рабочих. Они приступили к отделке помещений, строительству фасадов и устройству коммуникаций. Также ведется благоустройство прилегающей территории. На ней обустроят стадион с беговыми дорожками, площадки для подвижных игр и зону отдыха. По проекту, в пристройке разместятся учебные классы, спортзал, медблок и столовая. Там будут учиться 200 учеников.

Корпус позволит перевести всех учащихся в одну смену. Возведение объекта ведут по программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что менее чем за пять лет в регионе откроют еще 143 школы.