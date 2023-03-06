Подмосковье 06 марта 2023, 15:31 Новый корпус гимназии имени Примакова в Одинцове достроят в августе 2023 года

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Новый корпус гимназии имени Примакова на 500 мест достроят в августе этого года. Работы реализуются в рамках президентского нацпроекта «Образование».

Открытие нового корпуса планируется 1 сентября 2023 года. Строительная готовность объекта составляет 72,2%.

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«На площадке более 300 рабочих. Ведутся фасадные, кровельные работы, монтаж оконных блоков и витражей, устройство инженерных сетей и отделка помещений», — заявили в министерстве строительного комплекса Московской области.

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Общая площадь четырехэтажного здания составит 23,2 тысячи квадратных метров. Его разделят на блоки «Наука», «Искусство» и «Спорт». В корпусе обустоят просторный вестибюль, сцену и столовую на 250 мест.

В научном отделе будут располагаться учебные классы, лаборатории, лаборантские, лекционные залы и помещения администрации. В составе блока «Искусство» обустроят два танцевальных класса с раздевальными, две мастерских для уроков живописи, рисунка и лепки и музыкальные классы.

В спортивном отсеке разместят универсальный спортзал площадью 800 квадратных метров с местами для зрителей, бассейн, тренажерный зал, зал для занятий боксом, зал для занятий борьбой, душевые и раздевальные.

На базе гимназии имени Примакова создают гуманитарный кластер. В прошлом году здесь построили новый стадион с трибуной для зрителей и четыре корпуса для проживания учеников и преподавателей.

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