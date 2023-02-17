17 февраля 2023, 14:26
Новый корпус физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроют в 2023 году
Новое здание физмат-лицея в Сергиевом Посаде построят до конца 2023 года. Рабочие приступили к устройству фасада, рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья. Учреждение сможет принять 525 учеников.
Сейчас подрядчик проводит кладку стен, монтирует коммуникации, окна и витражи. В новом корпусе лицея создадут отдельные блоки для средней и старшей школы. Там обустроят кабинеты, мастерские и лаборантские, а также библиотечный центр, столовую и медблок. На территории построят спортивную зону с футбольным полем и места отдыха.
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Старое здание лицея было построено 130 лет назад. В нем нет актового и спортивного залов. Новый корпус поможет решить эту проблему.
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