Новый корпус детской школы искусств в Клину откроется в мае. Там появится отделение по работе с керамикой

В Клину завершили реконструкцию с расширением детской школы искусств имени Петра Ильича Чайковского на улице Захватаева. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже выдано, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев уточнил, что при реконструкции была возведена пристройка к детской школе искусств имени Чайковского, в которой разместились хореографические и выставочный залы, костюмерная и творческая мастерская, а также административные и вспомогательные помещения.

Общая площадь нового блока составила порядка 3,4 тысячи квадратных метров. Прилегающая к ДШИ территория благоустроена. Благодаря реконструкции, в школе смогут заниматься около 2,5 тысячи детей. Ранее мощность школы составляла 1,8 тысячи учащихся.

Старое здание ДШИ. Источник фото: администрация городского округа Клин

Министр культуры Московской области Елена Харламова напомнила, что в мае 2020 года детская школа искусств имени Петра Ильича Чайковского в Клину отметит свое 85-летие. Официальная церемония открытия школы намечена на день ее рождения.

«Новый учебный год начнем уже в новом здании, в котором планируется открытие дополнительного театрального класса для дошкольников, класса по фотодизайну и игре на синтезаторе. Уже сегодня, благодаря национальному проекту „Культура“ и региональному проекту „Культурная среда“, государственной программе „Образование Подмосковья“, школа закупила музыкальные инструменты на 37 миллионов рублей: 27 фортепиано, два рояля, скрипки, ударные и духовые инструменты», — рассказала Елена Харламова.

По словам главы Минкультуры региона, первый набор в обновленную школу стартует уже в апреле этого года.

Источник фото: администрация городского округа Клин

Возведение нового блока школы искусств велось в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и профинансировано из средств бюджета.

«Все, что происходит в нашей школе в последние годы, это настолько масштабно! Мы и мечтать о таком не могли, — говорит преподаватель художественного отделения ДШИ Татьяна Ишина. — Новые светлые просторные классы — здесь дышится по-другому, здесь ребята рисуют по-другому».

Татьяна Ишина объявила, что в художественном отделении ДШИ в скором времени появится новое направление: дети будут заниматься керамикой. «Идет обсуждение по закупке нового специального оборудования, печей для обжига. Еще пару лет назад преподаватели и думать, о таком не могли. То есть у нас не только расширяется площадь, у нас увеличится и кадровый состав. Это тоже большой плюс», — подчеркнула преподаватель художественного отделения ДШИ.

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Воспитанница хореографического отделения Мария Разумихина заканчивает обучение в детской школе искусств Клина в этом году. «У меня, можно сказать, двойная радость. Потому что я уже определилась с дальнейшим выбором профессии, и он будет связан с танцами. И я точно знаю, что финал моего обучения в школе пройдет в новом хореографическом зале. Преподаватели нам рассказали, что он откроется уже совсем скоро, и мы сможем приступить к итоговым репетициям в большом современном зале. Ждем этого все», — поделилась Мария Разумихина.