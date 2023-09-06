Подмосковье 06 сентября 2023, 21:57 Новый корпус детского сада «Росинка» открыли в Щелкове Телеканал «360»

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Уникальный детский сад «Росинка» для ребят с ОВЗ открыл новый корпус в Щелкове. Здесь с воспитанниками будут заниматься опытные воспитатели, учителя-логопеды и дефектологи, психологи и инструкторы по физической культуре. Медицинское сопровождение обеспечат специалисты Щелковской больницы, а также врачи НИКИ детства.

Новый корпус детского сада открылся на месте дома ребенка по просьбам родителей. Глава Щелкова Андрей Булгаков нашел возможность организовать отделение комплексного центра, а главное — сохранить его социальною направленность.

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«Учреждение имеет большой опыт работы с детьми с ОВЗ. Большое количество детей-инвалидов посещает наш сад. Сотрудники дарят свои знания, любовь всем детям. Ребята получат здесь необходимую помощь, знания и заботу», — говорит заведующая детским садом «Росинка» Марина Зверева.

В «Росинке» будут работать четыре группы, которые примут 60 детей. Основная задача — помочь ребятам преодолеть проблемы, связанные с задержкой в развитии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регион привлекли около двух тысяч новых педагогов за один учебный год.

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