Подмосковье 01 марта 2023, 17:11 Новый корпус детского сада открыли в микрорайоне 17А в Мытищах

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Новый корпус детского сада «Пчелки» открыли в Мытищах. Садик примет 180 самых маленьких жителей микрорайона 17А, одного из самых густонаселенных и молодых в округе.

Площадь трехэтажного корпуса составляет почти четыре тысячи квадратных метров. Для воспитанников сада созданы все условия: современный пищеблок, физкультурный и музыкальный зал со сценой, мультимедийными проекторами и электронным пианино. Предусмотрено помещение для проведения дополнительных занятий с логопедом и педагогом-психологом.

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«Здесь девять групп, мощность детского сада — на 180 мест. Девять шикарных больших групповых помещений с мебелью, с игрушками. Все, что необходимо для деток, здесь уже на первый день открытия есть», — рассказала заведующая детским садом Елена Гадеева.

Обустроена и прилегающая территория. На шести тысячах квадратных метров разместились веранды, песочницы, зоны для отдыха и многое другое для игр и развития детей.

«Открывая новые дошкольные учреждения, поверьте, мы радуемся вместе с вами. Мы хотим, чтобы в наших новых микрорайонах детских садов и школ становилось как можно больше. А самое главное, чтобы они были светлые, уютные, современные, и ребятишки шли сюда с удовольствием», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Детсад отмечает уже второе новоселье — первый корпус открылся 9 марта 2022 года.

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