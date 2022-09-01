Подмосковье 01 сентября 2022, 22:55 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Новый корпус детского сада на 350 мест открылся в Котельниках Телеканал "360"

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Новый корпус детского сада площадью порядка пяти тысяч квадратных метров открыли в микрорайоне Парковый в Котельниках. Учреждение рассчитано на 350 мест. Сюда будут ходить дети в возрасте от двух до семи лет. Всего будет работать четырнадцать возрастных групп.

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В детском саду — просторные игровые и спальни, музыкальный и спортивный залы, оснащенные всем необходимым пищеблоки и медицинский блок. Везде новая мебель, яркие игрушки и современная техника. На территории садика расположены уютные игровые участки для каждой группы, стилизованные под парковую зону — с тропинками, холмами и беседками.

«В любом случае, детский сад новый. В новом микрорайоне, молодые родители, молодые требования, именно так. Мы разработали много программ по дополнительному образованию. Детки будут здесь получать как двигательную активность, так и развитие моторики, сенсорики, то есть будут охвачены полностью все возраста», — отметила заведующая дошкольным комплексом «Маргаритка» Юлия Николаева.

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«Все социальные объекты, они всегда очень важны. И не только детский сад — школы, поликлиника. И в ближайшее время мы уже приступим к строительству второго детского сада. Капсулу мы заложим буквально через несколько дней, это приурочено ко Дню города. А школу — мы уже приступили к проектированию. На следующий год приступим здесь к строительству школы на 2 тысячи мест», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

В честь открытия детского сада организаторы устроили настоящий праздник для детей и их родителей с аттракционами, танцами и песнями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного года.

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