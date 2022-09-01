Новый корпус детского сада на 350 мест открылся в Котельниках

Все новости
Мир
04 сентября 2022, 09:32
США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян
Происшествия
04 сентября 2022, 09:19
Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка
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Мир
04 сентября 2022, 08:52
«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»
Спецоперация
04 сентября 2022, 08:34
Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов
Происшествия
04 сентября 2022, 08:18
Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана
Спецоперация
04 сентября 2022, 07:48
Украинские военные обстреляли Донецк
Мир
04 сентября 2022, 07:27
Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана
Армия
04 сентября 2022, 06:01
Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»
Спецоперация
04 сентября 2022, 05:38
Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС