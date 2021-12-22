Новый корпус детского сада на 155 мест открыли в Видном

Жители крупного микрорайона в Видном с нетерпением ждали появления второго корпуса детского сада «Яблонька», рассчитанного на 155 мест. Двухэтажное здание площадью более трех тысяч квадратных метров возвел застройщик территории.

В новом году тут откроются 8 групп. Из них две — логопедического направления, а одна — для раннего развития детей в возрасте от 2 до 3 лет.

Помимо основной программы дошкольного образования, на базе второго корпуса начнут работать кружки. Сейчас как раз определяют их направления.

Новый детский сад полностью оснащен современным оборудованием, в каждой группе — мультимедийная техника, она позволит сделать дошкольное образование не только понятным и доступным, но и интересным для детей.