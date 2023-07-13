Подмосковье 13 июля 2023, 11:33 Новый корпус детского лагеря «Ромашка» построят в Подольске Телеканал «360»

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Детский лагерь «Ромашка» облагораживают в Подольске. Там уже благоустроили территорию спортивной площадки и зоны отдыха. Сейчас строится новый жилой корпус.

Небольшие корпуса детского оздоровительного центра «Ромашка» расположены среди лесного массива в деревне Бородино. Сейчас на территории строится еще один. Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков оценил работы.

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«Мы сделали большой объем работ по ремонту корпусов <…> и клуба, огородили наши спортивные площадки сеткой. Это очень значимые мероприятия. Мы ждем еще <…> беседки, которые будут у нас стоять уже в сентябре», — рассказала директор детско-юношеского оздоровительного центра «Ромашка» Галина Манжулина.

Глава округа дал поручение проверить системы водоснабжения и проработать проект реконструкции старого фонтана. Он также поручил выбрать место для будущего амфитеатра и большой детской площадки.

Несколько раз в неделю специалисты администрации посещают лагерь, проверяют качество проживания и общаются с отдыхающими. Так, с 24 июня в «Ромашке» отдыхают 130 ребят. Это дети работников бюджетной сферы и участников СВО, а также дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Сегодня в городском округе Подольск работают три детских оздоровительных лагеря. В центре «Мечта» проживают беженцы из Донбасса, а в «Ромашке» и «Родине» организован летний отдых для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал решить вопрос со школьным автобусом для дочки участника СВО.

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