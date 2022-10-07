Новый концертный зал появится в хоровой школе Балашихи к 2024 году | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 13:00 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Новый концертный зал появится в хоровой школе Балашихи к 2024 году

Читать 360tv в

В Балашихе появится новый концертный зал, в котором будет 500 мест. Он разместится в хоровой школе, в этом месте построят переход из основного здания учебного корпуса в сам зал. Площадь концертного зала составит порядка 4,5 тысячи метров.

Само здание, в котором разместится зал, трехэтажное. Особенностью зала станут трансформируемые трибуны, в которых будет 500 мест. Отделочные материалы будут подбираться так, что они создадут хороший акустический эффект.

Реклама

«Нам нужен именно зал концертный акустически пригодный, без подзвучки, чтобы дети там пели. И трансформер», — рассказала Александра Веремеенко.

Реклама

Чтобы в зале была возможность собрать большой сводный хор, будут использоваться места, где обычно сидят зрители в цирке и сцена, на которую можно пригласить и театральный коллектив, и оркестр.

Расширить творческое пространство в хоровой школе хотели уже давно. Сейчас в школе формируются новые программы и методики обучения, проводятся семинары, открытые уроки, творческие встречи и концерты. Для того, чтобы решить все подобные задачи, в 2019 году была разработана концепция модернизации — пристройки концертного зала на 500 мест. В том же году во время конкурса Союза архитекторов России Build School Project 2019. Проект стал обладателем серебряного диплома. Тогда из-за пандемии строительство не начиналось. На текущий момент концертный зал собирались построить к 2024 году.

0 0 0 0 0 0