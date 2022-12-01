Подмосковье 01 декабря 2022, 10:14 Новый контейнерный терминал создал 30 рабочих мест в Чехове

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Компания «Общие Логистические Решения» построила контейнерный терминал в деревне Кузьмино-Фильчаково округа Чехов. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области.

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Инвестор вложил в проект 400 миллионов рублей. Контейнерный терминал площадью 21,8 тысячи квадратных метров входит в состав строящегося транспортно-логистического комплекса. Объект представляет из себя бетонную платформу с примыкающими железнодорожными путями. Зона погрузки и разгрузки оборудована всем необходимым и способна принимать одновременно до семи вагонов.

Проект принес городскому округу Чехов 30 дополнительных рабочих мест. Строительство проводилось с сопровождением персонального менеджера ЦСС при правительстве Подмосковья.

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