Новая ферма в Шаховской займется производством молока и говядины | 360°

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Новая ферма в Шаховской займется производством молока и говядины

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Предприятие полного цикла по разведению крупного рогатого скота мясных и молочных пород планирует построить в Шаховской компания «Универсал Агро». На ферме будут заниматься разведением племенного стада.

«Инвестиции в проект составят около 100 миллионов рублей. Комплекс рассчитан на производство 400 тонн молока и 50 тонн говядины в год. Общая площадь всех объектов, которые будут построены для нужд комплекса, составит 4000 квадратных метров», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Инвестор планирует выйти на заданные мощности за 2,5 года. Строительство фермы начнется уже во втором квартале 2023 года, а в 2024 году будет закупаться стадо коров и коз.

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Комплекс будет производить молоко и мраморную говядину для продажи в Московской области. Коровье и козье молоко будет использоваться для производства продукции на уже действующей сыроварне «Универсал Агро».

Для реализации проекта подобраны земельные участки в Шаховской площадью 341 гектар. Инвестор подал ходатайство на имя губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о том, чтобы получить эту землю без проведения торгов. Такая возможность предусмотрена в Московской области, где сельскому хозяйству традиционно уделяется особое внимание.

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