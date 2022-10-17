Новый комплекс по хранению и переработке овощей построят в Подмосковье к 2024 году | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 18:26 Новый комплекс по хранению и переработке овощей построят в Подмосковье к 2024 году

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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Лесные дали» собирается начать строить новый агропромышленный перерабатывающий комплекс. Его площадь составит порядка 35 тысяч гектаров. Ожидается, что новый комплекс сможет переработать примерно 50 тысяч тонн готовой продукции.

В Подмосковье сейчас активно развиваются программы по импортозамещению в регионе. Возникает необходимость в том числе и в том, чтобы строить новые производственные площади.

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«СПК „Лесные дали“ планирует в срок до 2025 года расширение площадей, значительное увеличение объемов урожая, поэтому уже возведено новое овощехранилище на 4 400 тонн, в будущем году планируется строительство второго — мощностью уже в 40 тысяч тонн. Объем вложенных инвестиций только в этот проект составляет более 2 миллиардов рублей», — рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Пока этот проект еще только проектируется, на участке проводят все нужные для этого изыскания. Ожидается, что само хранилище откроется уже в конце 2023 года. Там появится новые рабочие места, их будет как минимум 135.

К текущему моменту СПК «Лесные дали» составляет по площади три тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, на которых растут корнеплоды и овощи на открытом грунте. Овощи там будут выращиваться, храниться, перерабатываться, упаковываться и реализовываться.