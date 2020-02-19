Новый компьютерный томограф заработал в ступинской больнице. Там смогут обследоваться еще больше пациентов

В рентгенологическом отделении Ступинской центральной районной клинической больницы заработал новый компьютерный томограф. Теперь исследования с использованием современной техники стали доступны для 120 тысяч жителей городского округа.

Новый томограф позволит увеличить количество исследований, а, следовательно, высокотехнологичную помощь получит больше пациентов.

«С вводом в эксплуатацию нового оборудования мы сможем проводить больше экстренных и плановых обследований с контрастом и без», — рассказала заведующая рентгенологическим отделением больницы Афина Барбашова.

Ежедневно количество пациентов рентгенологического отделения достигает 500 человек. Сюда обращаются не только при получении травм, но и за обследованием при патологии внутренних органов.

В прошлом году в Ступинскую больницу поступило порядка 100 единиц диагностического оборудования на общую сумму более 150 миллионов рублей. В ближайшее время здесь заработает новый современный ангиограф. Новое оборудование стоимостью в 40 миллионов рублей было закуплено по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».