Подмосковье 14 января 2023, 12:19 Новый компьютерный томограф заработал в больнице в Коломне

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В поликлинике № 2 на улице Астахова в Коломне заработал новый компьютерный томограф (КТ). Теперь обследование на современном оборудовании смогут проходить от 40 до 50 взрослых и маленьких пациентов. На его установку и ремонт кабинета потратили свыше 70 миллионов рублей.

«В прошлом году мы ввели в работу пять современных аппаратов КТ на общую сумму 339 миллионов рублей, с начала этого года — еще два, в том числе новый аппарат в Коломне. Он позволит сделать компьютерную томографию доступнее для жителей всего округа», — заявила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Помимо плановых осмотров, на новом КТ будут обследовать пациентов, которых привезли на скорых. Исследование по полису обязательного медстрахования бесплатно.

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Жительница Коломны Елена Игнатова стала одной из первых, кто прошел томографию на новом оборудовании. По ее словам, процедура стала намного быстрее, комфортнее и с минимальной лучевой нагрузкой.

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