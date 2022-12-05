Подмосковье 05 декабря 2022, 16:31 Новый компьютерный томограф в Коломне позволит обследовать до 40 пациентов в день

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В поликлинику № 2 Коломенской областной больницы поступило новое оборудование — компьютерный томограф. Обследование смогут проходить до 40 пациентов в день.

Томограф установили вместо старого аппарата, который отработал свой ресурс. Оборудование стоимостью почти 65 миллионов рублей приобрели по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Сейчас завершается монтаж, первых пациентов примут в декабре. Ход работ проверил депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

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Исследовать на компьютерном томографе можно буквально весь организм. Снимки будут качественными, что немаловажно при постановке диагноза. А еще компьютерный томограф не наносит вреда организму — лучевая нагрузка минимальная.

«В этот аппарат очень много встроено пакетов, начиная от кардиологического и заканчивая неврологическим. То есть эти пакеты помогают нам в диагностике очень тяжелых заболеваний, которые не всегда можно увидеть при других методах обследования», — рассказал заведующий Центром лучевой диагностики Коломенской областной больницы Роман Алексеенко.

Исследование на КТ сейчас востребовано среди врачей. Оно помогает выявить болезнь на ранней стадии. Это особенно важно, когда дело касается онкозаболеваний и сосудистых патологий.

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