Подмосковье 07 апреля 2023, 12:25 Новый коммерческий комплекс в Подольске создаст 100 рабочих мест ООО «Архитектурное бюро Бинолим»

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Архитектурный облик нового комплекса административно-бытовых корпусов одобрили в Подмосковье. Его построят на Рощинской улице в Подольске. Там смогут получить работу около 100 человек. Об этом сообщили на сайте «Подольск Рабочий» со ссылкой на Мособлархитектуру.

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь четырех двухэтажных зданий составит 4200 квадратных метров. Их начнут строить в третьем квартале этого года, рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

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Комплекс будет выполнен в монохромной цветовой гамме, сочетая белый и серый цвета. Козырьки входов сделают в пастельно-синем оттенке. Также в облике здания будут использованы витражи, а на фасадах предусмотрят места для размещения рекламы.

На территории также обустроят парковку, установят скамейки и урны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснил важность общения с жителями. Он заявил, что регион уделяет особое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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