Новый комбикормовый завод появился в Коломне

Новый комбикормовый завод начал свою работу в городском округе Коломна — реализовать проект удалось всего за один год. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов и глава Городского округа Коломна Александр Гречищев ознакомились с возможностями нового завода 10 июня.

Завод оснащен только российским оборудованием. Комбикорма готовятся по индивидуальным рецептам.

«Достаточно редкий случай, когда все оборудование на производстве отечественное. Сейчас холдинг „ОСП агро“ полностью перекрывает свои потребности в кормах. Это означает, что предприятие создало себе дополнительный фундамент независимости, что очень важно в нынешних условиях продовольственной безопасности», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Как отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев, открыть новое производство — это достаточно значимое событие для муниципалитета, потому что Коломна не так давно стала одним из лидеров по производству молока в Московской области.

Агрохолдинг «ОСП агро» ведет работу сразу по нескольким направлениям. Среди них — молочное животноводство, овощеводство, выращивание зерна и другие. На новом заводе можно будет производить до 50 тонн продукции за одну смену.