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    15 июня 2022, 18:24

    Новый комбикормовый завод появился в Коломне

    Ирэна Вороник

    Новый комбикормовый завод начал свою работу в городском округе Коломна — реализовать проект удалось всего за один год. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов и глава Городского округа Коломна Александр Гречищев ознакомились с возможностями нового завода 10 июня.

    Новый комбикормовый завод появился в Коломне

    Завод оснащен только российским оборудованием. Комбикорма готовятся по индивидуальным рецептам.

    «Достаточно редкий случай, когда все оборудование на производстве отечественное. Сейчас холдинг „ОСП агро“ полностью перекрывает свои потребности в кормах. Это означает, что предприятие создало себе дополнительный фундамент независимости, что очень важно в нынешних условиях продовольственной безопасности», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

    Как отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев, открыть новое производство — это достаточно значимое событие для муниципалитета, потому что Коломна не так давно стала одним из лидеров по производству молока в Московской области.

    Агрохолдинг «ОСП агро» ведет работу сразу по нескольким направлениям. Среди них — молочное животноводство, овощеводство, выращивание зерна и другие. На новом заводе можно будет производить до 50 тонн продукции за одну смену.