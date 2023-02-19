Подмосковье 19 февраля 2023, 01:31 Новый кольпоскоп поступил в городскую больницу Щелкова

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В Щелковской городской больнице появился новый бинокулярный кольпоскоп отечественного производства. Высокоточный медицинский прибор «Прима К» с помощью встроенной оптики позволяет исследовать и диагностировать патологии женских половых органов.

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«Основным преимуществом этого аппарата, конечно, является оптика. Она очень мощная. Мы можем выявить патологию на самых ранних стадиях. Здесь есть компьютер, к которому подключен кольпоскоп, и пациентки могут видеть то, что видит врач», — рассказала врач акушер-гинеколог Наталья Тихомирова.

Полученные данные архивируются с помощью специального программного обеспечения, после чего их можно вносить в базу данных пациентов, уточнила специалист.

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