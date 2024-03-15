Подмосковье 15 марта 2024, 14:56 Новый клуб проекта «Активное долголетие» открыли в Павшинской Пойме Министерство социального развития Подмосковья

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Свыше 315 тысяч жителей Подмосковья присоединились к проекту «Активное долголетие». Очередной клуб открыли в Павшинской пойме.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, на занятия клуба в Красногорске ходят около 10 тысяч человек. С открытие нового клуба их станет еще больше.

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«Сегодня проект „Активное долголетие“ — это более 315 тысяч участников. Любимый проект наших жителей старшего поколения все активнее и активнее набирает обороты, поэтому по просьбе жителей мы открыли еще один клуб „Активное долголетие“ в Павшинской пойме», — сказала глава министерства Людмила Болатаева.

Участники проекта посещают более 30 активностей. Большоей популярностью пользуются скандинавская ходьба, плавание, творческие занятия и экскурсии.

Узнать расписание занятий и адреса клубов можно по ссылке.

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