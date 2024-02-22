22 февраля 2024, 12:33
Новый кластер загородных домов появится в Истре к 2032 году
Группа компаний «Самолет» приступила к реализации нового кластера ИЖС в Истре. Министерство жилищной политики одобрило проект.
Всего на территории кластера «Истра-Дом» построят свыше 2,2 тысячи домов. Проект планируют завершить к 2032 году.
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Первую очередь проекта завершат уже в 2026 году. Более 400 индивидуальных жилых домов построят в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, отделкой и центральными коммуникациями.
Здания выполнят в едином архитектурном стиле. Помимо этого, для жителей создадут все необходимые условия: транспортную сеть, пешеходные дорожки, охрану и придорожный торговый центр. Также на территории кластера возведут детские сады, школу, поликлинику и банный комплекс.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Истра
Строительство
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