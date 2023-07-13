Подмосковье 13 июля 2023, 02:00 Новый класс для реабилитации бойцов СВО открылся в подмосковном центре «Ясенки» Министерство социального развития Подмосковья

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В реабилитационном центре для участников СВО «Ясенки» открылся новый симуляционный класс. Он оснащен необходимым оборудованием, которое позволит им полноценно передвигаться и научиться пользоваться техническими средствами реабилитации. Об этом сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что на кухне для бойцов есть специальные столовые приборы с удобными ручками и ограничителями. Также для них оборудовали специальную санитарную комнату. Класс также оснащен разными техническими средствами реабилитации: ходунками, колясками, костылями и другим необходимым оборудованием.

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Всего в «Ясенках» прошли реабилитацию более 40 участников СВО.

В центре реабилитации для участников СВО «Ясенки» пациентам с травмами спины оказывают особое внимание. Ранее об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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